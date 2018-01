Time's Up : 300 actrice s'engagent contre les violences sexuelles «

300 personnalités du cinéma signe le projet Time?s Up (C?est fini) pour donner un cadre légal et juridique à la libération de la parole des femmes victimes d?agressions sexuelles.

300 actrices, réalisatrices, metteuses en scène et autre professionnelles du cinéma signent un projet intitulé « Time’s up » « C’est fini » en français. Après l’éclatement de l’affaire Weinstein et des très nombreuses autres qui ont suivi, elles souhaitent donner un cadre juridique et légal au mouvement de libération de la parole des femmes agressées sexuellement. Time’s up permettra notamment de proposer une aide financière aux victimes qui n’ont pas les moyens d’assurer leur défense et qui renoncent, trop souvent, à porter plainte pour ces raisons.

Dans la lettre ouverte publiée sur le site de Time's up, les signataires s'adresse à toutes les femmes victimes de violence dans leur milieu professionnel, quel qu’il soit. "Nous voulons que toutes les survivantes d'agressions sexuelles, partout, soit entendues, et cru et qu'elles sachent qu'une traduction en justice est possible", écrivent-elles. "La difficulté pour les femmes de se faire une place, de grimper dans la hierarchie, ou tout simplement d'être entendues et reconnues dans des entreprises dirigées par des hommes doit prendre fin : stop à ce monopole impénétrable".

Au delà du cadre juridique, faire évoluer les mentalités

Time’s Up souhaite également œuvrer de manière plus globale pour lutter contre les violences faites aux femmes. Les signataires veulent promouvoir l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et encourager les entreprises à offrir aux femmes des postes à grandes responsabilités. "Nous nous engageons également à continuer à pousser pour de réels changements dans notre propre domaine, afin de faire de l’industrie du show-business un endroit sûr et équitable pour tous", assurent encore les signataires. "Par conséquent, nous demandons une augmentation significative du nombre de femmes en position de pouvoir dans les entreprises. De plus, nous souhaitons une égalité d'opportunités, de revenus et d'avantages sociaux pour toutes les travailleuses", réclament encore les créatrices de Time's Up.

Parmi les signataires : Eva Longoria, Reese Witherspoon, Shonda Rhymes, Nathalie Portman ou encore Meryl Streep. Le projet, qui aura besoin de soutien financier pour exister, a déjà récolté 13 millions de dollars sur les 15 demandés. La recherche de fonds a connu un succès quasi immédiat : en douze jours, près de 4000 personnes ont participé sur un site de crowfunding.