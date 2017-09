Fait rarissime, il y a actuellement 3 ouragans présents simultanément dans le même bassin. En plus d?Irma qui se dirige vers la Floride et qui devrait baisser d?intensité (de catégorie 5 à 4), il a Katia au large du Mexique et José dans l?Atlantique et qui se dirige vers les Caraïbes, tous deux classés en catégorie 1.