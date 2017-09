Trump - Jong-Un : la guerre des mots continue «

Un séisme peu profond de magnitude 3,5 a secoué samedi la Corée du Nord près de son site d'essais nucléaires, selon les services de géologie américains, possiblement dû à une "explosion" selon Pékin, Séoul évoquant "un tremblement de terre naturel". Ce séisme survient au moment où la communauté internationale redoute un nouvel essai nucléaire nord-coréen, dans un contexte d'échanges de plus en plus acrimonieux entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un. Le recit de Charlotte Gorzala