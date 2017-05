Trump persiste et tweet «

Depuis qu'il a congédié brutalement le premier policier des Etats-Unis, mardi soir, le dirigeant républicain n'a rien fait pour rassurer ses critiques qui, sans encore parler de crise constitutionnelle, craignent une tentative d'intimidation ou de déstabilisation de la police fédérale et, plus généralement de la Justice, dont le FBI dépend.

"James Comey ferait bien d'espérer qu'il n'existe pas d'+enregistrements+ de nos conversations avant qu'il ne commence à faire des révélations à la presse!", a tweeté M. Trump vendredi matin, un jour après avoir déclaré à NBC qu'il avait dîné avec James Comey et eu au moins deux coups de téléphone avec lui depuis son arrivée au pouvoir.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 mai 2017