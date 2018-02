Tunisie : colère chez les journalistes «

De nombreux journalistes tunisiens ont manifesté, vendredi 2 février, une "journée de colère" à l'appel de leur syndicat pour protester contre des menaces et exactions policières après une série d'incidents récents. Les manifestants réagissaient à une série d'interpellations de journalistes tunisiens et étrangers, à des menaces de viol envers des journalistes publiées sur Facebook par un membre de syndicat de police et des propos du ministre de l'Intérieur tunisien sur "l'interception" d'un correspondant, laissant craindre d'éventuelles écoutes téléphoniques.