Turquie : un média féministe pro-kurde lutte pour sa survie «

Fermé deux fois et interdit de diffusion à sept reprises pour "propagande terroriste", Jinnews, unique site d'information composé uniquement de femmes en Turquie, lutte pour sa survie. Les autorités accusent Jinnews, qui publie en plusieurs langues dont le turc, le kurde et l'anglais, de faire de la propagande pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation classée terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Six enquêtes ont été ouvertes par des tribunaux à travers le pays. Jinnews se défend de toute "propagande terroriste" et affirme que la teneur de ses publications relève de la liberté de la presse. Créé le 8 mars 2012, sous le nom d'Agence de presse "Jin" ("femme" en kurde), ce média qui ne recrute que des femmes a été fermé une première fois en octobre 2016 par décret-loi, quelques mois après le putsch manqué du 15 juillet contre le président turc Recep Tayyip Erdogan.