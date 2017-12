Ukraine : Le front commun de Merkel et Macron «

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont publié un communiqué commun pour dénoncer les violations du cessez-le-feu en Ukraine.

L’accroissement des violations du cessez-le-feu dans l’est de l’Ukraine est « inacceptable » ont fait savoir Emmanuel Macron et Angela Merkel dans un communiqué commun diffusé par l’Élysée. « Réaffirmant leur soutien au plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine », le président français et la chancelière allemande « soulignent qu’il n’y a pas d’autre solution qu’un règlement pacifique du conflit » et « réaffirment leur attachement à la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk ». Les deux chefs d’État demandent aux différentes parties en Ukraine de « mettre en œuvre le plus tôt possible les décisions déjà agréées afin d’alléger les souffrances des populations les plus affectées par la situation actuelle ».

L’escalade des tensions en Ukraine

Selon l’Organisation pour la Sécurité et la coopération en Europe, 16 000 violations du cessez-le-feu imposé par les accords de Minsk signés en 2015 ont eu lieu entre le 11 et le 17 décembre 2017. "On note avec inquiétude une nette détérioration des conditions de sécurité avec des violations du cessez-le-feu à un niveau qui n'avait pas été enregistré depuis février dernier", fait savoir l’OSCE. Le 18 décembre, des bombardements sur le village de Novoluhanske ont fait huit blessés civils et endommagés une cinquantaine d’immeubles.

L’intervention américaine

Alors que la communauté internationale plaide pour un envoi sur place de Casques bleus, les États-Unis ont fait connaître le 22 décembre leur volonté d’armer les soldats ukrainiens. Les États-Unis souhaitent « fournir à l’Ukraine des capacités défensives renforcées » pour lui permettre de « bâtir sa défense sur le long terme, défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et se prémunir de toute agression », a fait savoir la porte-parole de la diplomatie américaine, Heather Nauert.