Un hackathon au Vatican «

C'est une première historique : un hackathon est organisé du 8 au 11 mars au Vatican Un hackaton est un événement où un groupe de volontaires (développeurs, designers, marketing, artistes?) se réunissent pour innover de façon collaborative, sur plusieurs jours. C'est un processus créatif fréquemment utilisé dans le domaine de l'innovation numérique. Cet événement va réunir au Vatican, à Rome, pendant quatre jours, des étudiants sélectionnés dans le monde entier (la sélection est faite par des étudiants du MIT et de Harvard), multiconfessionnels évidemment. Et les thèmes proposés relient technologie et valeurs humaines : inclusion sociale, dialogue inter-confessions, et la crise des réfugiés et des migrants. L?idée du « Hackathon au Vatican » est aussi de promouvoir la collaboration entre des jeunes de formations, origines et religions différentes. Les participants sélectionnés sont invités, tous frais payés. Site web : www.VHacks.org