Un incendie dévastateur en Sibérie «

En Russie, un violent incendie a fait au moins 56 morts dont plusieurs enfants dans un centre commercial de la ville de Keremovo, située à 1300km à l'est de Moscou. Le feu s'est déclaré dans une des salles de cinéma de ce complexe, qui était très fréquenté hier. On ne connaît pas encore les causes exactes de l'incendie mais une enquête a été ouverte par les autorités russes pour « violation des règles de sécurité ayant entraîné la mort par imprudence d'au moins deux personnes. »