Un journaliste azeri pris pour cible à Toulouse «

Le journaliste et sa femme était menacé depuis près de 10 ans. Ce 30 mars, aux alentours de 9h, Rahim et Aida Namazov ont été pris pour cible par un homme armé, à Colomiers dans la banlieue de Toulouse. Le couple circulait en véhicule lorsque l'agresseur s'est approché. 8 coups de feu sont tirés. Rahim Namazov est grièvement blessé au dos, sa femme touchée à la tête décédera quelques instants plus tard à l'hôpital. Rahim Namazov était journaliste, originaire d'Azerbaidjan. Emprisonné et menacé de mort dans son pays, il s'était réfugié à Toulouse en 2010. Mais les insultes et menaces n'avaient jamais cessé. Selon Reporters sans Frontières, l'Azerbaidjan occupe la 162ème place du classement de la Liberté de la presse... qui compte 170 pays.