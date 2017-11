Un séisme de magnitude 7,3 a frappé à la frontière de l'Iran er l'Irak dans la nuit de dimanche à lundi. Les secousses ont été ressenties pendant de longues secondes dans tout le pays, et notamment à Bagdad, la capitale irakienne. L'Iran est fortement touché. Le dernier bilan fait état d'au-moins 421 morts et plus de 7 000 blessées.