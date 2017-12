Une tour de lego de 36 mètres au Guinness ? «

La mairie de la ville israélienne de Tel-Aviv a annoncé avoir présenté mercredi une tour en Lego de 36 mètres de haut destinée à battre le record du monde homologué par le Guinness. Cette tour a été construite en collectionnant des morceaux de Lego fournis par des habitants de Tel-Aviv depuis un an. La campagne pour l'inscription de cette tour au Guinness avait été lancée il y a un peu plus d'un an par les éducateurs du petit Omer Sayag, un enfant de 8 ans décédé du cancer en 2014, qui construisait des tours en Lego durant sa maladie. Constituée de plus d'un demi-million de morceaux, la tour se trouve pendant quatre jours sur la place Rabin, devant l'immeuble imposant de la municipalité de la ville côtière. Le précédent record de la plus grande tour en Lego remonte, selon le livre Guinness, à 2015 quand la filiale italienne de l'entreprise Lego a bâti une tour de 35,05 mètres pour l'exposition universelle de Milan. Un dossier, composé notamment de photos prises depuis un drone, sera envoyé au Guinness afin d'homologuer le nouveau record, a affirmé à l'AFP une porte-parole de la mairie.