Une voiture fauche des piétons à Melbourne, une dizaine de blessés «

Une dizaine de personnes ont été blessées jeudi, dont un enfant, par une voiture qui a fauché des piétons dans un quartier très fréquenté de Melbourne, la deuxième ville d'Australie, ont annoncé les autorités. Les secours étaient en train "de soigner et de conduire à l'hôpital 12 personnes", dont certaines grièvement blessées, ont déclaré les services des ambulances.

La police de l'Etat de Victoria a annoncé l'arrestation du conducteur du véhicule "entré en collision avec un certain nombre de piétons". D'après Sky News Australia, un très jeune enfant blessé à la tête a été hospitalisé dans un état grave.

Une témoin, Sue, a raconté à la station de radio de Melbourne 3AW qu'elle avait entendu des cris avant de voir "des gens voler de partout". "On a entendu ce bruit, on a regardé vers la gauche, on a vu cette voiture blanche, elle a fauché tout le monde. Les gens volaient de partout. Les gens couraient dans tous les sens".