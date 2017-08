USA : deux morts lors d'une explosion dans une école du Minnesota «

​Deux personnes ont été tuées dans une explosion liée au gaz qui a détruit mercredi un bâtiment d'une école dans le Minnesota, dans le nord des Etats-Unis.

Les secouristes ont retrouvé tard mercredi soir le corps d'une personne jusque-là portée disparue, après cette explosion qui a eu lieu dans la Minnehaha Academy, une école chrétienne de Minneapolis. Tous les élèves, âgés de 6 à 12 ans, sont sains et saufs. Le dernier bilan connu faisait état d'un mort et d'un disparu. Les deux victimes décédées, un concierge et un agent d'accueil, faisaient partie du personnel de l'école. Neuf adultes ont également été blessés. Jeudi, trois d'entre eux étaient toujours hospitalisés, dont l'un dans un état critique.

"Une grosse explosion"

Le drame s'est produit dans un bâtiment où travaillait une équipe d'ouvriers du bâtiment. L'explosion a fait s'écrouler le toit, et réduit deux étages en miettes, a expliqué le chef des pompiers John Fruetel. Kylee Kassebaum, une élève, a déclaré au journal local Star Tribune :

Toutes les fenêtres ont volé en éclats, il y a eu une grosse explosion, tellement forte que ça en remuait vos entrailles.

En raison des vacances scolaires, très peu d'enfants étaient présents dans l'école.