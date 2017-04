USA : l'auteur du meurtre diffusé sur Facebook recherché «

La police recherchait lundi dans au moins quatre Etats américains le meurtrier présumé d'un vieil homme à Cleveland, qui a diffusé son assassinat sur Facebook et annoncé son intention de tuer d'autres personnes.

"J'en ai tuées 13, et je cherche à en tuer une quatorzième au moment où je parle", a déclaré le tueur présumé, identifié par la police comme Steve Stephens, dans une vidéo diffusée dimanche sur le réseau social Facebook et reprise par plusieurs médias.

Pour autant, la police de Cleveland a souligné lundi qu'"aucune victime supplémentaire" de M. Stephens avait été "localisée". Les meurtres revendiqués "ne sont toujours pas vérifiés", a insisté la police lors d'une conférence de presse.

Recherché dans 4 Etats

Le chef de la police de cette ville de l'Ohio (nord), Calvin Williams, a appelé les habitants à l'aider à retrouver le tueur présumé, qui est "armé et dangereux".

Ce dernier, un Noir chauve et barbu âgé de 37 ans, a pris la fuite à bord d'une Ford Fusion blanche et pourrait avoir rejoint un autre Etat: l'Indiana, le Michigan (nord), la Pennsylvanie ou New York (est).