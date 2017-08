USA : une voiture percute un groupe de personnes à Charlottesville «

Dans une vidéo amateur diffusée sur les réseaux sociaux, on voit une voiture de couleur sombre percuter violemment un autre véhicule par l'arrière, puis repartir vivement en marche arrière, au milieu des manifestants. D'autres images montrent des blessés étendus au sol.

Le président américain Donald Trump a dénoncé, de son côté, la haine qui s'est exprimée et les violences qui ont émaillé un rassemblement de groupuscules d'extrême droite à Charlottesville, en Virginie.

"Nous devons TOUS nous unir et condamner tout ce qui représente la haine. Il n'y a pas de place en Amérique pour ce type de violences", a tweeté le président après l'interdiction de ce rassemblement et la déclaration d'état d'urgence en Virginie.

We ALL must be united & condemn all that hate stands for. There is no place for this kind of violence in America. Lets come together as one!

