Venezuela : entre crise politique et sociale, la pression s'accroît sur Maduro «

Au Venezuela, une crise politique est venue s'ajouter à celle économique et sociale. Le pays, ou nourriture, médicaments et essence manquent depuis plusieurs mois, fait face à la pression des pays américains. 14 d'entre eux ont signé une déclaration conjointe demandant à Caracas la libération des prisonniers politiques et la mise en place d'un calendrier électoral. La pression s'accroît sur Nicolas Maduro.

Quatorze pays du continent américain ont demandé jeudi au Venezuela "la libération des prisonniers politiques" et l'établissement d'"un calendrier électoral", dans une déclaration conjointe publiée par les ministères mexicain et brésilien des Affaires étrangères.

Les signataires sont l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, les Etats-Unis, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Panama, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay.

Une élection prévue en décembre 2018

"Nous jugeons urgent que soit traitée de manière prioritaire la libération des prisonniers politiques, que soit reconnue la légitimité des décisions de l'Assemblée nationale, conformément à la Constitution, et que soit établi un calendrier électoral incluant les élections qui ont été reportées", déclarent les pays signataires.

L'élection présidentielle vénézuélienne est prévue pour décembre 2018. Les élections des gouverneurs et des maires, qui devaient avoir lieu en décembre dernier, ont été reportées à courant 2017 et leur date n'a pas encore été fixée.