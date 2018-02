Vienne valse pour les bals «

La saison record attendue cette année permet à la chambre de commerce de tabler sur 139 millions d'euros de dépenses de la part des convives, en hausse de 8 millions par rapport à l'an dernier, soit 275 euros en moyenne par bal et par personne. Rares sont les soirées qui n'ont pas leurs sponsors, leur service de presse, leur placement de produits. Au "Bal des bonbons", une dizaine de marques de biscuits, de glaces et de sucreries distribuent échantillons et cadeaux publicitaires. L'essence de ce phénomène viennois: "rassembler dans un petit espace des gens différents, qui ne se connaissent pas mais passent la soirée ensemble, se rencontrent, se parlent grâce au seul plaisir de la danse".