William et Kate entament leur "Brexit diplomacy tour" «

Au moment où le Brexit assombrit l'image du Royaume-Uni à l'étranger, le prince William et son épouse Kate sont arrivés lundi à Varsovie, début d'une tournée de cinq jours en Pologne et en Allemagne. Organisé par le Foreign office, le périple n'a pas de lien officiel avec les relations entre Londres et l'Union Européenne, mais les médias britanniques l'ont baptisé "Brexit diplomacy tour", la tournée diplomatique du Brexit. S'il semble destiné officieusement à améliorer les relations de Londres avec ses alliés sur le continent, ce voyage officiel du Prince William et de son épouse Kate, comporte aussi une forte composante historique, terrain moins difficile que l'actualité immédiate.