YouTube : une blogueuse tue son petit ami «

Lundi, le couple avait prévu de se filmer réalisant un dangereux challenge. La jeune fille devait tirer sur son compagnon. Pedro Ruiz pensait pouvoir se défendre avec comme seul objet un livre. Selon Monalisa Perez, son petit-ami pensait que le livre arrêterait la balle. Evidemment, le livre n’a rien stoppé et le projectile a atterri directement dans le thorax du jeune homme. Après avoir tiré, la jeune fille a immédiatement appelé les secours, qui n’ont pas réussi à le sauver.

La jeune adolescente a été accusée d’homicide involontaire au deuxième degré mercredi. Monalisa Perez encourt jusqu’à dix ans de prison et une amende de 20 000 $. Elle est détenue dans une prison régionale à Crookston aux Etats-Unis et devrait être entendue ce mercredi 29 juin par la justice.

Monalisa Perez a tweeté lundi qu’elle et son compagnon s'apprêtaient à réaliser une vidéo "plus dangereuse que jamais". Elle ajoute que c'est "son idée (celle de Pedro Ruiz ndlr) et non pas la sienne".

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever, HIS idea not MINE

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 juin 2017