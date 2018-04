Avicii a donné plusieurs millions d'euros à des associations avant sa mort

Le DJ avait un grand coeur. Avicii a légué une partie de sa fortune à des associations avant sa mort soudaine à seulement 28 ans la semaine dernière, rapportent plusieurs médias britanniques.

Alors que sa famille a laissé entendre que le jeune homme se serait suicidé, expliquant qu'il «ne pouvait plus tenir plus longtemps et voulait retrouver la paix», ce dernier aurait ainsi décidé de faire un geste généreux avant de quitter ce monde.

Plusieurs associations caritatives, comme Radiohjälpen, une association suédoise qui aide les plus démunis, ou encore House for Hunger, une organisation américaine d'aide alimentaire, ont ainsi reçu des sommes importantes de la part du DJ suédois. Ces dons s'élèveraient au total à plusieurs millions d'euros.

Une fortune estimée à 85 millions d'euros

La fortune d'Avicii, l'un des DJ les plus populaires de la planète, était estimée à près de 85 milions d'euros. Mais le jeune homme aurait été mal à l'aise avec sa fortune. «Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je me suis rendu compte que je n'en avais pas vraiment besoin, avait-il ainsi confié dans une interview au quotidien britannique The Sun en 2013. Quand vous gagnez autant d'argent dont vous n'avez pas besoin, la chose la plus sensée, la plus humaine et la plus évidente, c'est d'en donner aux gens dans le besoin.»

Avicii souffrait de dépression et d'anxiété depuis plusieurs années, et ne supportait plus la pression liée à sa carrière. Il avait décidé il y a deux ans de ne plus se produire sur scène, épuisé d'être constamment en tournée. A seulement 26 ans, il semblait ainsi aspirer au repos.

Il avait été confronté auparavant à de lourds problèmes de santé, et avait du se faire opérer en 2014 de la vésicule biliaire et de l'appendicite. Des problèmes liés à son état de fatigue, aggravé par une consommation excessive d'alcool, alors qu'il expliquait boire pour tenter de calmer son anxiété.