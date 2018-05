Laeticia Hallyday : «Je connais quelques hauts et beaucoup de bas»

Laeticia Hallyday s'est de nouveau exprimée sur son quotidien sans Johnny. Cette fois-ci elle a profité d'une photo publiée sur Instagram par l'acteur américain Mickey Rourke pour évoquer son chagrin.

«Je connais quelques hauts et beaucoup de bas», a confié l'ex-mannequin sur le réseau social dans un message public adressé à l'interprète de «The Wrestler» après l'avoir remercié pour sa «belle pensée».

Ce week end, Mickey Rourke a en effet publié une vieille photo de Johnny Hallyday posant sur une plage aux côtés de son épouse, Laeticia, afin d'honorer la mémoire du rockeur. «Vous pouvez acheter le style mais pas la classe», avait-il inscrit comme légende, avant de qualifier d'«amour véritable» la relation du couple Hallyday.

Laeticia Hallyday a répondu à cet hommage par un long commentaire adressé à Mickey Rourke :

«La douleur fait partie de ma vie quotidienne malheureusement, je dois apprendre à vivre avec, autant que je dois apprendre à vivre sans lui. (...) c'était une béquille sur laquelle je pouvais me soutenir confortablement, une épaule sur laquelle je pouvais laisser couler mes larmes, et des bras dans lesquels je pouvais me reposer et me laisser aller.»

«Jade et Joy mes amours m'aident beaucoup. Elles sont exceptionnelles, elles sont mes meilleurs alliées, et aussi quelque part mes guides (...) Je suis fier de les voir grandir avec tant de force et de résilience», a-t-elle poursuivi.

La veuve de l'icône a terminé sa réponse par un message d'amour à destination de l'acteur : «Nous vous aimons Mickey».