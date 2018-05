La chanteuse Maurane est décédée à l'âge de 57 ans

La chanteuse belge Maurane, de son vrai nom Claudine Luypaerts, a été retrouvée morte lundi soir à son domicile de Bruxelles à l'âge de 57 ans.

Quelques jours plus tôt, l’artiste avait annoncé, sur les réseaux sociaux, son retour sur le devant de la scène après deux ans d'absence.

Le décès, annoncé par la chaîne publique RTBF, a été confirmé à l'agence de presse Belga par le parquet de Bruxelles, et une autopsie devra en déterminer la cause.

Un porte-parole du parquet a précisé qu’à ce stade de l'enquête, «la mort n'est pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers».

Maurane était connue en France depuis les années 1980 et sa participation à la comédie musicale «Starmania» coproduite par Michel Berger, et plus récemment pour avoir été jurée dans l'émission de télévision «La Nouvelle Star».

La chanteuse avait annoncé son retour

En raisons de problèmes aux cordes vocales, la chanteuse avait mis sa carrière entre parenthèses. Néanmoins, elle faisait actuellement son retour sur scène ces derniers jours en Belgique, à l'occasion d'hommages à Jacques Brel.

Sur Facebook, l’artiste avait annoncé son retour sur la scène musicale. «Aujourd'hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de 2 ans d'absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis... Vous devez vous en douter», écrivait-elle jeudi dernier, avant une soirée consacrée à Brel en Wallonie.

«Côté album, les choses avancent bien puisque 14 maquettes sont enregistrées (...) Un premier single devrait sortir dans le courant de cet été», ajoutait-elle sur Facebook.

Maurane préparait une tournée programmée pour le printemps 2019, dans la foulée d'un album consacré à Jacques Brel qui devait sortir à l'automne à l'occasion du quarantième anniversaire de la mort