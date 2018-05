Meghan Markle «manipulatrice», selon son amie d'enfance

La meilleur amie d'enfance de Meghan Markle s'en est pris à cette dernière dans le Daily Mail. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est remontée contre la future épouse du prince Harry.

Comme l'a raconté Ninaki Priddy, les deux jeunes femmes ont grandi ensemble. Elles se sont rencontrées à l'âge de deux ans dans leur pays natal, les Etats-Unis, avant de faire toute leur scolarité ensemble, jusqu'au lycée. Adolescentes, elle ont voyagé ensemble en Europe, visitant même le palais de Buckingham.

Plus tard, Nikai Priddy a été la demoiselle d'honneur de Meghan Markle lors de son premier mariage avec le producteur Trevor Engelson, en 2011. « Nous avons été comme deux sœurs depuis nos deux ans, donc je savais qu’elle avait toujours voulu se marier, a-t-elle confié. J’ai pleuré quand je l’ai vue dans sa robe. Nous avons fait la céré­mo­nie sur la plage. C’était telle­ment beau à voir, magni­fique d’en faire partie. Ils s’ai­maient telle­ment. »

« Ceux qui les connais­saient ont été choqués »

Selon la jeune femme, le mariage était heureux dans un premier temps, mais a commencé à battre de l'aile à cause de Meghan Markle, qui selon se serait laissée griser par le succès de la série Suits, dans laquelle elle jouait. « Après le mariage, c’est comme si tout s’était éteint. Il y a eu une Meghan avant la célé­brité et une Meghan après la célé­brité. Après trois saisons de Suits, elle m’a appe­lée pour me dire que le mariage était terminé (...) Le ton de sa voix, ses manières, la façon dont elle riait ne me semblait plus natu­relle. »

Nikai Priddy explique que c'est cette rupture et l'attitude de Meghan Markle qui a mis fin à leur amitié. « Elle n’a vrai­ment pas laissé la moindre oppor­tu­nité à Trevor. Il a beau­coup souf­fert (...) J’ai essayé d’obtenir des détails, mais elle n’a rien voulu me dire. Ce que j’ai appris en discu­tant avec Trevor a mis fin à mon amitié avec Meghan. Je pense que tous ceux qui les connais­saient ont été choqués. »

« Meghan a toujours voulu être célèbre »

Elle va même plus loin, accusant Meghan Markle d'être une «manipulatrice». « Je crois que Meghan était calcu­la­trice - très calcu­la­trice - dans son approche des gens et des rela­tions. Elle est très stra­té­gique dans sa manière de culti­ver ses cercles d’amis. Dès lors qu’elle décide que vous ne faites plus partie de sa vie, elle peut être glaciale, a-t-elle raconté. Elle vous claque la porte au nez, c’est son truc. Il n’y a rien à négo­cier, elle a pris sa déci­sion et c’est ainsi… »

Nikai Priddy insune même que le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry était calculé de longue date. Selon elle, son ancienne amie avait une biographei de Lady Di dans sa bibliothèque, et que son film préféré était «Princesse malgré elle», qui raconte l'histoire d'amour entre une femme et un prince. « Meghan a toujours voulu être célèbre. Elle adorait être le centre de l'atten­tion. », conclut-elle.