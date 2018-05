Le père de Meghan Markle opéré du coeur avec succès

Le père de Meghan Markle, Thomas Markle, a subi une intervention chirurgicale au coeur mecredi matin, selon le site TMZ.

Il avait subi une crise cardiaque la semaine dernière. Les chrirurgiens sont parvenus à déboucher ses artères, et on fait savoir que le patient s'était bien réveillé et était alerte et cohérent dans ses propos.

« Je vais bien. Cela va prendre beaucoup de temps avant une guérison totale. Je vais rester à l'hôpital quelques jours de plus. Il ne faudra pas que je m'emballe. », a déclaré Thomas markle aux journalistes quelques heures après l'opération.

Absent lors du mariage royal

Il ne pourra donc pas assister à la cérémonie de mariage qui se tiendra samedi en la chapelle Saint-George à Windsor.

Le père de Meghan Markle avait fait parler de lui après avoir organisé des fausses séance de photos volées avec des paparazzi afin de vendre les clichés aux médias.