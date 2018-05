C'est le prince Charles qui conduira Meghan Markle jusqu'à l'autel

«Mlle Meghan Markle a demandé à Son Altesse royale le prince Charles de la conduire à l'autel» de la chapelle Saint-George au château de Windsor, a déclaré le palais dans un communiqué.

«Le prince de Galles est ravi de pouvoir accueillir Mlle Markle de cette façon dans la famille royale», peut-on y lire.

