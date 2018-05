Mariage de Meghan Markle et du Prince Harry : qui sont les invités ?

Le Royaume-Uni se prépare à célébrer l'un des évènements les plus glamours de l'histoire de la famille royale. Le prince Harry va épouser l'actrice américaine Meghan Markle connue du grand public pour son rôle dans la série «Suits».

Six cents personnes ont été invitées à la cérémonie de mariage tandis que plus de 2.600 autres ont été conviées dans le parc du château pour assister à l'arrivée du prince Harry, de sa fiancée et de leurs invités ainsi qu'à la procession en calèche au départ du château.

Parmi les convives du parc, 1.200 sont des individus d'âges et de profils variés originaires de tout le Royaume-Uni, 200 appartiennent à des organisations caritatives et 610 autres viennent de la communauté locale de Windsor. Une centaine d'élèves d'écoles du coin sont également conviés avec 530 employés de la Maison royale.

La famille royale

Au total, 600 personnes sont conviés à la cérémonie en elle-même qui aura lieu à midi dans la chapelle Saint-Georges, au château de Windsor.

Parmi les prestigieux invités de la très prisée cérémonie figurent au pemier rang les membres de la famille royale. La grand-mère du prince Harry, âgée de 92 ans, assistera bien sûr à l'évènement. Elle sera accompagnée de son époux, le prince Philip, 96 ans, qui se remet d'une opération à la hanche.

Le frère aîné et témoin du marié, le prince William, figurera également en bonne place lors de la cérémonie. Il se rendra à l'évènement avec son épouse, Kate Middleton qui vient d'accoucher de leur troisième enfant, Louis. Mais ils n'emmèneront avec eux que les deux premiers enfants issus de leur mariage : le prince Georges et la princesse Charlotte.

Le père du marié, le prince Charles, viendra avec sa seconde épouse, Camilla, duchesse de Cornouailles ainsi que son frère, le prince Andrew. C'est lui qui accompagnera Meghan Markle jusqu'à l'autel pour remplacer son père, absent de la cérémonie.

Les invités du show business

Parmi les convives qui se rendront au déjêuner du château de Windsor après la cérémonie religieuse, quelques acteurs ayant accompagné la mariée sur le tournage de «Suits» figurent sur le plan de tables. Il s'agit de Sarah Rafferty et de Gabriel Macht.

Des amis de Meghan Markle tels que la styliste américaine Misha Nonoo, qui aurait joué un rôle dans la rencontre des futurs mariés, seront présents. Le nom de Markus Anderson, consultant du club privé Soho House à Toronto est également cité.

D'autres stars incontournables britanniques sont attendues. C'est le cas de l'ancien footballeur David Beckam et de son épouse Victoria, ancienne Spice Girl et du chanteur Elton John. Proche de Meghan Markle, la tenniswoman américaine Serena Williams devrait également être des convives.

D'après US Weekly, George et Amal Clooney compteront également dans les rangs des invités, tout comme le reste des Spice Girls Mel B, Melanie C, Emma Bunton et Geri Halliwell.