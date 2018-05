Quel rôle endossera Meghan Markle après son mariage avec le prince Harry ?

En épousant le prince Harry, la vie de Meghan Markle va radicalement changer. Fini les tournages, le poids des obligations et du protocole incombant aux membres de la famille royale pèsera bientôt sur ses épaules.

En effet, après son passage devant l'autel au côté du petit-fils de la Reine Elizabeth II, la future mariée renoncera aux plateaux de tournages qu'elle fréquentait jusqu'alors.

En novembre, elle avait annoncé son départ de la série «Suits», fiction dans laquelle elle a joué pendant six ans.

Outre la comédie, c'est aussi sur son engagement - qu'elle exprimait notamment à travers son blog The Tig et son compte Instagram - qu'elle doit à présent tirer un trait. Elle a fermé les deux depuis quelques mois déjà. Les membres de la famille royale ne peuvent pas exprimer d'opinions politiques de façon publique.

Un engagement humanitaire

Celle dont le titre officiel sera bientôt «Son Altesse Royale la princesse Henry de Galles» devra s'engager autrement à travers des campagnes humanitaires. Elle a déjà voyagé au Rwanda pour une campagne sur l'eau potable et milite pour le droits des femmes au sein des Nations unies. Elle a également exercé un rôle de conseillère auprès de l'organisation One Young World.

Lorsque Meghan Markle aura dit «oui», elle deviendra marraine de la Royal Foundation tout comme son futur époux, son beau-frère, le prince William et son épouse. Cet entité oeuvre pour les militaires et des anciens combattants notamment et se bat pour la protection des espèces menacées et de l'environnement en général.

Un rôle de répresentation dans le Commonwealth

La future épouse du prince Harry aura également un rôle de représentation du clan royal dans l'ensemble des pays du Commonwealth. Elle devra donc visiter et apprendre à connaître l'ensemble des pays qui le composent, Royaume-Uni compris. Elle effectuera aussi de nombreux voyages au-delà des frontières des anciens territoires britanniques.

L'ex-actrice, qui prendra du même coup la nationalité britannique, devra se conformer au lourd protocole de la famille royale et se comporter en conséquences. Au-delà des obligations lui incombant telles que le devoir de réserve sur les questions politiques, des règles plus anodines changeront son quotidien. Elle ne pourra plus notamment retirer son manteau en public et bénéficiera d'une protection policière à chaque déplacement.