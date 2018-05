Maître Gims et Vianney accusés de plagiat

La photographe et réalisatrice Charlotte Abramow accuse de plagiat Vianney et Maître Gims. Ce dernier a réagi à la polémique par un message cinglant.

Le clip de la chanson «La Même», qui prône un message de tolérance, a été visionné plus de 39 millions de fois sur YouTube. Sorti le 20 avril dernier, il met en scène différents personnages, dont une femme âgée et un haltérophile.

Le succès du titre est cependant terni par les accusations de plagiat, lancées sur Twitter par Charlotte Abramow qui dans une publication a fait un montage du clip de Maître Gims et Vianney avec celui qu'elle a réalisé pour «Les Passantes» de Georges Brassens, sorti le 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. «Bah c'est la même du coup non», a déclaré l'artiste sur les réseaux sociaux, estimant que les deux chanteurs se sont un peu trop inspirés de sa vidéo.

Bah c'est la même du coup non ? @MaitreGIMS @VianneyMusique Aïe Aïe Aïe... pic.twitter.com/IDLsSOgwLp — Charlotte Abramow (@Chabralove) 21 mai 2018

Face à la polémique, Maître Gims a répondu aux accusations avec son propre montage publié sur Instagram. On y voit des images du clip de Charlotte Abramow et celles d'un clip de Tori Amos, sorti en 1991. «Si on va par là, c'est aussi un peu la même, non ?», dénonce à son tour Maître Gims. «Halalala qu'est-ce qu'on ferait pas pour un peu de lumière», écrit-il également dans son post.