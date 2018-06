La santé de Johnny Depp inquiète ses fans

Les fans de Johnny Depp s'inquiètent pour l'acteur et musicien après la publication de photos sur les réseaux sociaux.

Sur les clichés postés sur Instagram et Twitter par des fans russes et allemands de la star américaine, il apparaît très amaigri, le visage creusé et le teint terne. Ils ont été pris dans le cadre de la tournée de Johnny Depp avec son groupe de rock, The Hollywood Vampires, qui réunit l'acteur, Alice Cooper et Joe Perry.

Dans les commentaires postés sous les photos, les internautes se sont montrés inquiets pour la santé de Johnny Depp. Plusieurs fans avancent des hypothèses sur les raisons de son changement physique, parmi lesquelles l'alcool, la drogue ou encore la maladie. L'artiste n'a pas encore répondu aux inquiétudes de ses fans.

Johnny Depp à Hambourg



Il sera, toutefois, présent en France le 22 juin prochain pour jouer lors du festival du Hellfest, à Clisson (Loire-Atlantique).