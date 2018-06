The Island célébrités : Lââm abandonne, dévorée par les moustiques

Lââm se rappelera longtemps de son séjour au Panama. Après huit jours passés sur le tournage de The Island Célébrités, elle a décidé de quitter l'émission pour raisons médicales, après avoir été dévorée par les moustiques.

La chanteuse de 46 ans a publié un message sur Twitter dans lequel elle remercie la production, les autres célébrités et surtout son médecin.

Elle est revenue pour Télé-Loisirs sur les conditions de son départ. « Je ne voulais pas partir. Pour moi c’était un abandon. Je voulais continuer, rester avec les autres. Pour moi, j’allais bien. J’étais fatiguée et pas très en forme mais je me sentais de continuer (...) D’ailleurs je n’ai pas abandonné, c’est une sortie sur décision médicale ».

Lââm a ainsi confié avoir vécu un véritable enfer. « C’était un cauchemar éveillé. On a tous souffert. Il fait chaud la journée et froid la nuit. Vous dormez à 18 heures car la nuit tombe très tôt et qu’il n’y a rien à faire. J’avais des problèmes de dos donc je ne dormais pas la nuit. », a-t-elle déclaré à Télé-Loisirs.

Ce mercredi, elle a remercié Stomy Bugsy, lui aussi présent dans l'émission, pour son message de soutien.