Pamela Anderson se confie sur son idylle avec Adil Rami

Pamela Anderson et le joueur Adil Rami filent le parfait amour depuis plus d’un an.

L’ex star de la série Alerte à Malibu s’est confiée sur cette relation, qui a démarré sur un coup de foudre. «Depuis, on est devenus inséparables ! Nous sommes in love ! Et… j’ai craqué pour sa moustache !», déclare-t-elle à Paris Match.

Dans leur maison près de la corniche Kennedy, dans les beaux-quartiers de Marseille, tout se passe visiblement à merveille.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser venant d’un couple médiatisé, Pamela Anderson et Adil Rami ne vivent pas comme des rois. «On aime la simplicité. On adore rester à la maison, je lui prépare des plats végétariens qu’il adore. On a des soirées tranquilles chez nous avec notre chien. Nous avons une vie saine, paisible, sans chichi, heureuse», raconte Pamela Anderson.

Une vie simple

Depuis qu’elle s’est installée en France, Pamela Anderson suit des cours de français, fait elle-même ses emplettes au Monoprix du coin, et a obtenu son permis. «Maintenant, je suis libre !», dit-elle.

Bien qu'elle soit régulièrement dans les loges du stade Vélodrome, la star n’accompagne pas Adil Rami lors de ses déplacements à l’extérieur. «Adil est très protecteur. Plein d’attentions pour moi. Jaloux ? Oui, évidemment», confie la star, affirmant être très fidèle. «Ma tête et mon corps fonctionnent ensemble. Je crois au couple, à la confiance que l’on bâtit patiemment. Je m’engage, je me donne totalement. Je suis une grande romantique.»

Nul doute que Pamela suivra de près le parcours du défenseur de l'équipe de France, qui rejoindra la Russie dans quelques jours pour débuter ce mondial tant attendu.