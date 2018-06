Les nouvelles inquiétantes de Laeticia Hallyday

Selon le producteur Jean-Claude Camus, Laeticia Hallyday traverse une période difficile depuis la disparition de Johnny.

Alors que le rockeur aurait dû célébrer son soixante-quinzième anniversaire, le 15 juin, l'ancien producteur du chanteur a fait quelques confidences au micro de RTL. Il a notamment évoqué la période difficile que traverse Laeticia Hallyday, six mois après le décès de son mari, des suites d'un long combat contre le cancer.

La femme est en ce moment aux côtés de ses filles, Jade et Joy, dans leur maison californienne, comme l'explique Gala. Jean-Claude Camus, qui est resté très proche de Laeticia, a fait part de son inquiétude concernant son état. «Je suis plus que jamais en contact avec Laeticia, je l'avais promis à Johnny», a t-il confié. «Elle va très mal et elle est en ce moment à Los Angeles. C'est très dur car elle n'a jamais intégré l'idée qu'il allait partir».

Un «choc immense»

L'ami intime du musicien raconte aussi comment Laeticia était encore pleine d'espoir, trois jours seulement avant la mort de Johnny. «Ce fut un choc immense pour Laeticia car dans sa tête, c'était certain que son mari allait vaincre la maladie», souligne l'ancien producteur.«Elle m'avait dit : on va commencer un nouveau traitement et tu vas voir on on va vaincre ce cancer !»

Aujourd'hui la femme est heureusement entourée de plusieurs ami(e)s proches et de membres de sa famille afin de traverser cette épreuve.