Game of Thrones : Kit Harington et Rose Leslie se sont mariés en Écosse

Kit Harington et Rose Leslie, deux des stars de la série médiévo-fantastique de HBO, se sont dis «oui» ce samedi 23 juin en Écosse, devant un parterre d'invités triés sur le volet.

Après le mariage royal du Prince Harry et de Meghan Markle, c'est un autre couple très apprécié des Britanniques qui vient de se marier.

Kit Harington et Rose Leslie, interprètes respectivement des rôles de Jon Snow et Ygritte, ont vu les choses en grand puisqu'ils ont décidé de se passer la bague au doigt dans un château écossais du XIIe siècle, propriété de la famille de la mariée et situé dans le comté d'Aberdeenshire.

Parmi les invités, on comptait plusieurs collègues des jeunes mariés, notamment Emilia Clarke (Daenerys Targaryen dans la série) ou encore Peter Dinklage (qui joue le rôle de Tyrion Lannister).

En couple à l'écran comme à la ville, les deux acteurs de la série la plus récompensée de tous les temps aux Emmy Awards (38 prix), s'étaient rencontrés en Islande en 2012, sur le tournage de la série. Très «old school», ils avaient annoncé leurs fiançailles dans le journal local de leur ville en Angleterre, en septembre dernier.