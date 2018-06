Hellfest : Johnny Depp enflamme le festival avec une reprise de David Bowie

La 13e édition du festival Hellfest à Clisson (Loire-Atlantique) a eu l'honneur de recevoir, vendredi 22 juin, une star internationale : Johnny Depp. L'acteur et musicien à ses heures perdues a été acclamé par le public français après une reprise de «Heroes», un classique de David Bowie.

Les aficionados de rock, heavy, black metal ou hardcore ont eu la chance d'applaudir l'acteur américain qui s'est produit sur scène avec son groupe The Hollywood Vampires pendant plus d'une heure trente. Particulièrement déchaîné, l'acteur de 55 ans a ravi les fans qui avaient fait le déplacement, mais c'est sa reprise du tube de David Bowie, sorti en 1977, qui restera gravé dans les mémoires.

Sur Twitter, les internautes n'ont pas tari d'éloges sur la performance de l'ex-mari d'Amber Heard.

Une de mes chansons préférées jouée par un super-groupe bling-bling @hollywoodvamps avec Alice Cooper, Joe Perry et... Johnny Depp ! Jamais vu autant de filles bousculer les gens pour se rapprocher de la scène... #Hellfest pic.twitter.com/b1xt2hkLuy — Simon Séreuse (@FatboySim66) 23 juin 2018

Actuellement sujet aux rumeurs les plus folles sur son état de santé, Johnny Depp est pourtant apparu plus en forme que jamais, pour son unique concert en France. Le site internet officiel du groupe a d'ores et déjà annoncé que leur tournée se poursuivrait en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Suisse.