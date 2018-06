Joe Jackson, le père du roi de la pop, est mort

Joe Jackson avait été hospitalisé au début du mois de juin pour un cancer du pancréas en phase terminal.

Le père du roi de la pop avait déjà rencontré de graves problèmes de santé. En 2015, il avait été victime d'un AVC.

#BREAKING: Joe Jackson, the patriarch of the Jackson family, has died. R.I.P. https://t.co/llc4qfsuKQ

— TMZ (@TMZ) 27 juin 2018