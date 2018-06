Tout savoir sur Émilie Broussouloux, la future épouse de Thomas Hollande

Thomas Hollande, le fils de François Hollande et de Ségolène Royal, passera bientôt la bague au doigt à sa compagne Émilie Broussouloux. L'occasion d'en savoir plus sur la future épouse du jeune homme de 33 ans.

Elle est journaliste sportive

Âgée de 27 ans, la jeune femme est une fervente amatrice de sport et en a même fait son métier puisqu'elle officie en tant que chroniqueuse sport pour «Télé Matin» sur France 2, et intervient également sur d'autres médias. Originaire de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), elle a été diplômée de l'École Supérieure de Journalisme de Paris en 2013. Depuis début 2018, elle présente également l'émission «Ô Sud» sur France 3.

C'est d'ailleurs lors d'évènements sportifs comme Roland Garros ou encore l'Euro 2016 que le couple a fait ses premières apparitions publiques.

Elle a annoncé son futur mariage sur instagram

Le 27 juin, Émilie Broussouloux a publié une photo de son enterrement de vie de jeune fille sur Instagram, indice qui laisse à penser que le mariage serait imminent. Suite à cette publication, de nombreux messages de félicitations adressés aux futurs mariés ont été postés sur le compte de la journaliste.

#evjf #meilleuresamiesdumonde #heureuse Une publication partagée par Emilie Broussouloux (@emiliebroussouloux) le

27 Juin 2018 à 10 :39 PDT

Elle forme un couple très discret avec Thomas Hollande

Pourtant très active sur les réseaux sociaux, Émilie Broussouloux a choisi de ne poster aucune photo avec son compagnon. Très discrète sur sa vie privée, la future belle-fille de l'ancien Président de la République ne se cache pas, mais ne s'est jamais exprimé sur son couple.

Interrogée par Téléstar en 2016, elle déclarait : «Nous sommes allés à une soirée et les photographes se sont jetés sur nous. Comme nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas partis en courant. Ce qui m'a fait rire c'est de lire le lendemain "Thomas Hollande officialise sa relation" comme si ça ne me concernait pas. Mais tout cela me rend assez indifférente».