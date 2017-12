2017 en images : Emmanuel Macron président, "Penelopegate", un débat à 11 candidats sur CNEWS... «

CNEWS revient en images sur les événements marquants de la politique française en 2017. Une année surtout marquée par une élection présidentielle mouvementée, avec l'effondrement de la droite suite au scandale de l'emploi fictif de Penelope Fillon, et l'effondrement de la gauche suite au tout petit score de Benoît Hamon. A l'inverse, 2017 a marqué l'avènement des partis non-traditionnels : Emmanuel Macron (LREM) est devenu le plus jeune président de la République de l'histoire en battant Marine Le Pen (FN) au second tour, tandis que Jean-Luc Mélenchon est entré dans la lumière.