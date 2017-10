Agnès Buzyn, ministre de la Santé : "Je n'ai pas dit faire économies, j'ai dit arrêter les dépenses inutiles" «

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS : "Ce ne sont pas des économies que je souhaite faire, je souhaite supprimer les dépenses inutiles par ce qu'il y en a... Le tiers-payant a vocation à être accessible à tous les malades, aujourd'hui il n'est pas faisable et nous y travaillons... Le glyphosate est un cancérigène probable selon l'OMS, il est impératif qu'il ne soit plus utilisé sans pénaliser nos agriculteurs".