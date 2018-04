Alain Finkielkraut "choqué" de l'interview d'Emmanuel Macron par Edwy Plenel «

L'écrivain et philosophe Alain Finkielkraut était l'invité des Voix de l'Info ce jeudi 12 avril. Il s'est dit "choqué" de l'interview dimanche du président par le fondateur de Mediapart Edwy Plenel, Après la polémique entre Edwy Plenel et Charlie Hebdo, Alain Finkielkraut s'insurge : "On va pas consacrer un homme qui s'exprime comme ça ! (...) Moi j'aurais aimé plus d'égard envers Charlie Hebdo et moins envers Mediapart".