"Alain Juppé ne payait plus depuis août 2016" «

Daniel Fasquelle, député LR du Pas-de-Calais et trésorier du parti, ironise sur le choix d'Alain Juppé de ne plus payer ses cotisations. "Cette déclaration m'a fait sourire. En réalité rien ne change. En 2017, il n'avait pas payé ses cotisations", indique-t-il. "Depuis le mois d'août 2016, Alain Juppé n'a plus payé. C'est un non-évènement", ajoute l'élu Les Républicains.