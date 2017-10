Alfonso Dastis : « Nous voulons donner des opportunités aux autorités de la Catalogne de s'expliquer »

Alfonso Dastis, ministre espagnol des Affaires étrangères, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS. A propos de l'ultimatum de Madrid à la Catalogne, il a déclaré : « Nous voulons donner des opportunités aux autorités catalanes de s'expliquer [?] Ce que nous voulons, c'est appliquer la loi, faire respecter l'État de droit, la démocratie et le droit constitutionnel des Catalans [?] La situation en Catalogne est en train d'empirer à cause du processus sécessionniste, de très grandes entreprises quittent la région [?] Mariano Rajoy a le soutien des socialistes, des citoyens et de toutes les forces politiques qui agissent dans le cadre de la constitution [?] Accorder l'indépendance à la Catalogne est impossible. »