Législatives : Bayrou se remet d'accord avec En marche! «

Du côté de la République en Marche et du Modem, on se dirige vers une sortie de crise, après 24 heures de tensions entre les équipes des deux mouvements. En cause : la liste des candidats aux législatives dévoilée par le parti du président élu, où le Modem était sous-représenté, selon François Bayrou. Le principal allié d'Emmanuel Macron a lui même annoncé hier dans la soirée qu'un accord avait été trouvé.