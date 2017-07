Bénédicte Peyrol : "C'est chaque jour une pression plus importante" «

Bénédicte Peyrol était l'invitée d'Olivier Galzi. La nouvelle députée LREM de l'Allier s'est confiée sur ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Elle explique : "C'est beaucoup de nouveautés, un poids sur les épaules qui est encore plus lourd que celui qui était présent le soir où j'ai été élue". Elle ajoute par la suite : "On réalise chaque jour davantage ce pour quoi on a été élu".