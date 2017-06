Brexit, terrorisme : Emmanuel Macron et Theresa May affichent leur unité «

En marge du match amical entre la France et l'Angleterre qui se tient ce mardi 13 juin au stade de France auquel Emmanuel Macron et Theresa May doivent assister, les deux dirigeants se sont rencontrés à l'Élysée. Lors d'une conférence de presse donnée à la fin d'un dîner de travail, le président français et la Première ministre britannique ont confirmé leur volonté de coopération en matière de lutte antiterrorisme. Sur la question du Brexit, le calendrier sera maintenu pour débuter dès la semaine prochaine a rappelé Theresa May quand Emmanuel Macron souhaitait que les négociations "démarrent le plus rapidement possible".

Le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France et le Royaume-Uni avaient décidé de lancer un "plan d'action très concret" pour renforcer la lutte antiterroriste, quelques jours après les attentats de Londres et de Manchester. "Nous avons décidé ensemble d'aller plus loin ce soir en travaillant depuis plusieurs jours sur un plan d'action très concret", a déclaré le chef de l'Etat français au côté de la Première ministre britannique Theresa May à Paris, précisant que l'une des mesures visera à supprimer les incitations à "la haine et (au) terrorisme" sur internet.

Le terrorisme et le Brexit au menu de la rencontre entre Theresa May et Emmanuel Macron

Sur le Brexit, la Première ministre Theresa May a annoncé que le calendrier "était maintenu". Les négociations "commenceront la semaine prochaine", a-t-elle ajouté lors du point presse organisé à Paris aux côtés du président Emmanuel Macron. "Le calendrier pour les négociations du Brexit est maintenu et elles commenceront la semaine prochaine", a-t-elle déclaré dans le jardin de l'Elysée, alors que le président français venait de redire son souhait que ces négociations "démarrent le plus rapidement possible".