Brice Hortefeux, député européen LR et ancien ministre de l'Intérieur, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS. Il est revenu sur l'interview télévisé d'Emmanuel Macron qu'il a qualifié de "prince de l'autosatisfaction" et accusé d'avoir fait preuve de "confusion et d'imprécision".