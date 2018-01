Bruno Le Maire : " Lactalis reprendra tous les produits fabriqués sur le site de Craon " «

Lactalis reprendra tous les produits laitiers infantiles fabriqués sur son site de Craon (Mayenne), "quelle que soit leur date de fabrication", a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire après s'être entretenu à avec le président de l'entreprise. "Lactalis reprendra tous les produits de laits infantiles fabriqués sur le site de Craon, quelle que soit leur date de fabrication, dans tous les lieux de commercialisation, en particulier la grande distribution et les pharmacies", a indiqué le ministre lors d'un point presse, élargissant ainsi le précédent rappel qui courait à partir de février 2017. Bruno Le Maire souhaite ainsi "éviter les retards, les difficultés dans le tri des lots et le risque d'erreur humaine". "J'ai d'abord demandé à M. (Emmanuel) Besnier, le président de Lactalis, de faire preuve de davantage de transparence, car je pense que la transparence est un gage de confiance pour les consommateurs et l'ensemble des Français", a déclaré le ministre qui s'est finalement présenté seul devant la presse.