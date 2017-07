Bruno Retailleau (LR) sur le volte-face d'Emmanuel Macron : "Jupiter recule, Jupiter hésite" «

Bruno Retailleau était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach mardi 11 juillet. Il est notamment revenu sur le revirement d'Emmanuel Macron qui a décidé d'appliquer "dès 2018" les baisses d?impôts promises durant sa campagne et qu'Édouard Philippe avait repoussé ultérieurement lors de son discours de politique générale.

"Jupiter recule, Jupiter hésite", lâche Bruno Retailleau. Le sénateur de Vendée s’amuse de voir le président de la République faire volte-face sur les baisses d’impôts. Lors de son discours de politique générale, Edouard Philippe avait annoncé que les baisses et exonérations d’impôts, pourtant promises durant la campagne, prendraient effet bien plus tard que prévu. En cause, des contraintes budgétaires d’après le Premier ministre. Ce dimanche, pourtant, Emmanuel Macron a finalement annoncé que deux de ses mesures phares seraient mises en place dès 2018 : la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages et de l’ISF, remplacé par un impôt sur la fortune immobilière.

"Jupiter recule, Jupiter hésite", moque Bruno Retailleau. "Il n’y a deux explications possibles, ou bien on est dans une forme d’improvisation, ou bien c’est un Président qui est très sensible à la pression de l’opinion, et qui peut varier", a-t-il poursuivi.

Les Constructifs "veulent avoir le rôle de victimes"

Ce mardi, le parti Les Républicains réunit son bureau politique pour acter de la marche à suivre vis-à-vis de ses membres "Macron-compatibles". Dans leur viseur, le Premier ministre Édouard Philippe, les ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire mais également les députés qui ont rejoint le groupe des "Constructifs" à l’Assemblée nationale, auprès des députés centristes. "Ceux qui nous ont quitté veulent désigner le clan du bien et le clan du mal, s’agace Bruno Retailleau. Ils veulent se donner le statut de victime. (…) Eh bien moi, je leur refuse ce statut", insiste le sénateur de la Vendée.

Pour Bruno Retailleau, nul besoin d’exclure ces "frondeurs". "Ils ne sont plus républicains, on ne peut pas mettre dehors des gens qui le sont déjà", appuie-t-il, expliquant qu’ils se sont exclus "de leur propre chef".

Bruno Retailleau, futur chef des Républicains ?

Face à son éparpillement, la droite doit se ressaisir et se retrouver un cap, une ligne. Pour Bruno Retailleau, "la refondation doit passer par le débat d’idées". Le sénateur de la Vendée insiste pour "reconstruire par le bas et non plus uniquement par le haut" et ses collaborateurs à le faire "en dehors de Paris". "L’important n’est pas de donner un chef mais un cap", martèle Bruno Retailleau même s’il concède "avoir pensé, bien sûr" à reprendre lui-même les rênes du parti. Pour l'heure, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ayant semblé exclure être candidat, seul Laurent Wauquiez serait sur la ligne de départ de futures élections.