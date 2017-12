Budget 2018 : le texte de retour à l'Assemblée «

Le projet de budget de la sécurité sociale continue d'opposer députés et sénateurs. D'un côté la République en marche et le Modem défendent une hausse du pouvoir d'achat pour les populations modestes. De l'autre Républicains et Socialistes dénoncent des mesures inégalitaires et un danger pour les populations vulnérables comme les retraités. Après deux rejets au Sénat le texte est de retour cette semaine sur les bancs de l'Assemblée qui devrait avoir le dernier mot.