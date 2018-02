Burn out : la France insoumise retoquée à l'Assemblée «

L'Assemblée nationale a rejeté jeudi la proposition de loi de La France insoumise sur le burn out. Portée par François Ruffin, elle visait à inscrire plusieurs pathologies psychiques "relevant de l'épuisement professionnel", la dépression, l'anxiété généralisée, le stress post-traumatique, au tableau des maladies professionnelles à compter de 2019.

Premier texte de la journée réservée au groupe LFI, la proposition de loi portée par François Ruffin visait à inscrire plusieurs pathologies psychiques "relevant de l'épuisement professionnel", la dépression, l'anxiété généralisée, le stress post-traumatique, au tableau des maladies professionnelles à compter de 2019. La proposition de loi de La France insoumise a été rejetée via une motion préalable adoptée par 86 voix contre 34 et coupant court au débat sur les articles et amendements.

"Qui supporterait que dans notre pays des gens viennent à mourir de l'épuisement professionnel", soient "cramés par le boulot", a notamment demandé le chef de file Jean-Luc Mélenchon, tandis que le rapporteur de la proposition de loi François Ruffin a évoqué des exemples chez Lidl ou à la Caisse d'Epargne, parlant de "silicosés du cerveau

"Le vrai sujet, c'est la prévention"

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a estimé jeudi que "le vrai sujet" concernant le burn out était de savoir "comment on prévient" ces pathologies psychiques, plutôt que leur reconnaissance comme maladies professionnelles.

"Qu'il y ait une reconnaissance de l'épuisement professionnel comme il y a une reconnaissance d'un certain nombre de maladies professionnelles, oui, ce n'est pas un sujet tabou pour la CFDT, mais le vrai sujet, c'est comment on prévient", a-t-il déclaré lors de l'émission "Questions d'info" LCP-Le Point-AFP.

"L'épuisement professionnel doit être mieux reconnu mais vous savez, moi, je ne suis pas et, historiquement, la CFDT n'est jamais sur le fait que l'on compense les problèmes plutôt que les traiter en amont", a souligné Laurent Berger.

"Moi, je suis sur la position des travailleurs. Lorsqu'on a fait une enquête auprès de 200.000 travailleurs sur le travail, ce qu'ils nous ont dit comme première préoccupation, première source du mal-être, c'est cette incapacité à avoir voix au chapitre sur les choix qui nous concernent", a-t-il ajouté.